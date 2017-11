Steinen Eingeschlossene aus Gebäude befreit

Steinen-Höllstein (os). Die Zimmerei Schöner hatten die Feuerwehrabteilungen Steinen und Höllstein am Samstagnachmittag als Objekt für ihre Abschlussübung auserkoren. Rund 60 Hilfskräfte waren im Einsatz, wobei die Einsatzleitung Steinens Abteilungskommandanten Michael Lauer und dessen Höllsteiner Kollegen Helmut Greßlin oblag.

Als Übungsobjekt diente das Werkstatt- und Lagergebäude der Zimmerei Schöner an der Neuen Straße in Höllstein. Dort, so die Übungsannahme, war es im Werkstattbereich zu einem Brand im gekommen, und eine unbekannte Zahl von Mitarbeitern wurde vermisst. Nach dem Sirenenalarm rückten aus Höllstein 25 Feuerwehrleute mit zwei Einsatzfahrzeugen an, aus Steinen waren es 35 Feuerwehrleute mit sechs Fahrzeugen sowie die Führungsgruppe mit ihrem Wagen.

Beim Eintreffen drang aus der Werkstatt Rauch, so dass die darin vermuteten Personen von Atemschutztrupps gerettet werden mussten. Vier solcher Gruppen schickten die beiden Abteilungskommandanten los, derweil andere Trupps die Löschwasserversorgung sicherstellten und das Drehleiterfahrzeug in Stellung brachten.

Wasser wurde von den Höllsteiner Wehrleuten vom Hydranten direkt neben dem Werkstattgebäude und per Tragkraftspritze und Saugleitung aus dem Dorfbach in die Schlauchleitungen eingespeist, während die Steinener Feuerwehr den Hydranten an der Bundesstraße anzapfte. Vom Boden aus und aus dem Korb der Drehleiter heraus wurde der Brand bekämpft und die insgesamt elf eingeschlossenen Personen, gemimt von der Jugendwehr, gerettet und den als Feuerwehrsanitätern ausgebildeten Kollegen übergeben. Eine gute halbe Stunde dauerte die von vielen Zuschauern verfolgte Abschlussübung. Dann ging es ins Haus der Sicherheit zur Manöverkritik.

Gesamtkommandant Walter Bachmann sagte, dass die beiden Abteilungswehren einmal mehr gut zusammen gearbeitet hätten und dass dies umso wichtiger sei, weil dadurch die Tagesalarmsicherheit gewährleistet ist. Bachmann sagte auch, dass es ihn gefreut habe, dass die Bevölkerung Interesse an der Übung gezeigt habe.

Bachmann wies auch darauf hin, dass die beiden Feuerwehrabteilungen oft gefordert waren: 73 Mal war in Steinen deren Hilfe nötig, 20 Mal in Höllstein.

Bürgermeister Gunther Braun freute sich bei der Manöverkritik, dass die beiden Abteilungen ihre Leistungsfähigkeit, eine beruhigende Mannschaftsstärke und beste Teamwork eindrücklich demonstriert haben. Braun dankte ausdrücklich für das enorme ehrenamtliche Engagement, das die Wehren der Wiesentalgemeinde an den Tag legen.