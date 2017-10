Steinen Eingeschlossene Personen gerettet

Steinen- Schlächtenhaus (os). Rauch drang aus der Werkstatttür eines Anwesens in der Bergstraße Hofen; im Gebäudeinneren waren drei Personen eingeschlossen, die von den anrückenden Floriansjüngern so schnell als möglich geborgen werden sollten. Das war am Sonntag die Übungsannahme für die Abschlussübung der Feuerwehrabteilung Schlächtenhaus.

Unter der Führung von Abteilungskommandant Andreas Kreutler und Einsatzleiter Detlef Kreutler rückten 24 Feuerwehrleute mit den Einsatzfahrzeugen am Übungsobjekt an. Zuerst galt es, die in der verrauchten Werkstatt eingeschlossenen Personen zu bergen, was unter schwerem Atemschutz und dank einer Löschwasser-Riegelstellung schnell gelang. Vor dem Löschangriff hatten die Floriansjünger die Wasserversorgung vom Hydranten an der Bergstraße und später vom Hofener Löschwasserbehälter aufzubauen.

Natürlich hatten die Floriansjünger, die mit schwerem Atemschutz in die Werkstatt vorgedrungen waren, vor ihrem Einsatz geprüft, ob im Gebäude brenn- oder gar explodierfähiges Material lagert. Dem, so die Übungsanahme, war nicht so.

Nach gut einer halben Stunde war der imaginäre Brand gelöscht, die drei eingeschlossenen Personen waren gerettet. Die Schlauchleitungen konnten abgebaut und die Hydranten wieder verschlossen werden, ehe bei der Manöverkritik sowohl Gesamtkommandant Walter Bachmann als auch Abteilungskommandant Andreas Kreutler und der als Zuschauer anwesende Ortsvorsteher Heinrich Stiefvater die schnelle und kompetente Arbeitsweise der Abteilungswehr lobten.