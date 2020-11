Steinen Einmal Haushalt ohne Extras

Reeb schickte voraus, dass das vorläufige Rechnungsergebnis 2019 erfreulich positiv ausfallen werde, in diesem Jahr indes aufgrund der Pandemie mit rund 1,6 Millionen Euro weniger an Erträgen zu rechnen ist. Die Einkommensteueranteile fallen um rund 790 000 Euro geringer aus als erwartet, und die Gewerbesteuereinnahmen sinken um gut 520 000 Euro. Hilfen des Landes federn das Minus von 1,6 Millionen ab, so dass unterm Strich ein Minus von 740 000 Euro bleibt.

„Miese“ ziehen sich wie ein roter Faden auch durch die Haushaltsjahre 2021 bis 2024, eine Ausnahme bildet das Jahr 2023, wo mit einem ordentlichen Ergebnis von rund 840 000 Euro gerechnet wird.Der dritte Entwurf des Haushalts 2021, den Dagmar Reeb präsentierte, sieht ordentliche Erträge von rund 25 Millionen Euro vor. Den Löwenanteil an den Erträgen haben Steuern und ähnliche Abgaben mit zwölf Millionen Euro vor den Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen mit 6,5 Millionen Euro und den Entgelten für öffentliche Leistungen und Einrichtungen mit 4,1 Millionen Euro.

Diesen 25 Millionen an ordentlichen Erträgen stehen ortendliche Aufwendungen von rund 29 Millionen Euro entgegen. Auf der Ausgabenseite schlagen dabei vor allem die Transferleistungen in Höhe von 11,1 Millionen Euro zu Buche, gefolgt von den Personalaufwendungen mit acht Millionen Euro und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 4,9 Millionen Euro.

Investiert wird im kommenden Jahr in den Hochbau (rund 565 000 Euro). Zu den Hochbaumaßnahmen gehören eine Mauer zur Abrutschsicherung in Hofen mit 220 000 Euro, die Einrichtung eines Bürgerbüros mit 180 000 Euro und die Außenanlage der Sporthalle Steinen mit 90 000 Euro.

In den Tiefbau werden rund 3,4 Millionen Euro investiert, hier vor allem in die Abwasserentsorgung (1,9 Millionen Euro) und die Wasserversorgung (900 000 Euro). Gemildert werden diese Finanzaufwendungen durch Zuschüsse, von denen in den Jahren 2021 bis 2024 insgesamt rund 4,1 Millionen Euro erwartet werden.

Nach wie vor hoch ist der Schuldenstand. Der wird sich zum 31. Dezember 2021 auf voraussichtlich 20,5 Millionen Euro belaufen. Am 31. Dezember 2022 werden es voraussichtlich 20,8 Millionen Euro sein, am 31. Dezember 2023 voraussichtlich 20,6 Millionen Euro und am 31. Dezember 2024 voraussichtlich 20,3 Millionen Euro. Reeb sagte in dem Zusammenhang, das aufgrund der Rückzahlung eines Gewährträgerdarlehens 2023 ein hierfür aufgenommenes Darlehen in Höhe von einer Million Euro sondergetilgt werden kann.