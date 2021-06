Steinen Eintrittskarten gibt es im Internet

Der Bürgermeister und der neue Betreiber sehen vor allem in der Testpflicht einen gewissen Hemmschuh - es gibt in Steinen zwar zwei Teststationen, bei dm in Höllstein von Montag bis Samstag, im Mühlehof an drei Wochentagen. In Hauingen und Haagen, von wo erfahrungsgemäß viele Badegäste kommen, gibt es ebenfalls zwei Teststationen. Man müsse abwarten, inwieweit die potenziellen Badegäste sich durch die Testpflicht abschrecken lassen. Aber, so Braun und Scholz angesichts sinkender Inzidenzzahlen, es bestehe die Hoffnung, dass die Corona-Bestimmungen weiter gelockert werden und die Testpflicht im Laufe des Sommers entfällt.