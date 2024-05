Der Schneiderhof in Endenburg, Am Schneiderhof 6, bietet einen Aktionstag unter dem Motto „Hexebeseli binde, Liechtspän hoble, Nägel schmiede“ an. Am Samstag, 1. Juni, 15 bis 17 Uhr, bindet Jürgen Kammerer Hexebeseli mit den Kindern und nimmt alle auf den Probeflug rund um den Schneiderhof mit. Fredi Funk heizt die Esse an und schmiedet Nägel mit den Kindern. Beim „Liechtspän hoble“ braucht es Kraft, Schwung und Geschick, um die Späne mit dem schweren Hobel von 1824 von den feuchten Buchendielen abzuhobeln. Die Lichtspäne dienen dann nach dem Trocknen als Beleuchtung beim „Z’Liecht go bi de Berta“. Um 15 und 16 Uhr werden Führungen angeboten.