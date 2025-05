Steinen-Endenburg: Eine Zeitreise, die sich gewaschen hat

Die ehrenamtlichen Helfer des Vereins haben die Saison auf dem Schneiderhof an Karfreitag eröffnet. Unter anderem konnte kürzlich eine Klasse der Helen-Keller-Schule aus Maulburg im Garten des Schneiderhofs willkommen geheißen werden. Die Kinder werden dort in den nächsten Monaten unter Anleitung von Judith Biedermann ein Stück des Gartens bewirtschaften. Über das Jahr verteilt stehen bereits 50 Termine im Kalender, wie es an der Hauptversammlung des Vereins hieß.

Bis zu Allerheiligen am 1. November bieten die Vereinsmitglieder für Besucher ohne Voranmeldung wieder an allen Sonn- und Feiertagen Führungen um 14 und um 15.30 Uhr an.

Der Schneiderhof, Am Schneiderhof 6, bietet am Samstag, 3. Mai, 15 bis 17 Uhr, Aktionen zum Thema „Alles rund um die Wäsche – Spinne, Filze, Stricke, Wösch wäsche“. Der Eintritt beträgt für Erwachsene neun Euro, für Kinder sechs Euro. Auch Führungen werden angeboten. Weitere Informationen gibt es im Internet: www.bauernhausmuseum-schneiderhof.de.