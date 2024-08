Dass es in der Region zahlreiche Naturschönheiten zu entdecken gibt, ist kein Geheimnis. Mitunter kann ein Wanderer sich gar in einen Märchenwald versetzt fühlen. Wie in die Prähistorie zurückversetzt fühlte sich unsere Kollegin Christiane Guldenschuh, als sie beim Wandern im Wald bei Endenburg an dieser Felsformation vorüberkam. Die mit Moos bewachsenen Felsen erinnerten sie an eine Mammut-Familie. Um ein Mammut zu sehen, ist es also nicht immer notwendig, etwa das Naturhistorische Museum in Basel zu besuchen. Mit etwas Fantasie und einem Blick für die Schönheiten am Wegesrand lässt sich diese prähistorische Elefantenart auch beim Waldspaziergang beobachten.