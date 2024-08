Steinen-Endenburg: Heimischen Vögel sind gefährdet

Was die Waldvögel anbelangt, ist im Schwarzwald vor rund 20 Jahren das Haselhuhn ausgestorben, sagt er. Ihre Zahl hat immer mehr abgenommen. Und Auerhühner leben hier nur noch in einer geringen Zahl, früher gab es rund 600 Tiere, heute zählen Beobachter 100 am Feldberg. Vor Jahren habe er Auerhühner noch am Köhlgarten gesichtet. Das Hauptproblem ist bei dieser Spezies die Forstwirtschaft. Das Auerhuhn mag keine Fichtenwälder, sondern offenen Wald mit Heidelbeerflächen. Der Dreizehenspecht sei von selbst zurückgekehrt. Er lebe in ganz hohen Lagen, in Fichten in Moorgebieten. Es gebe jedoch nur noch wenige Exemplare. Beim Kuckuck sei der Bestand schwer zu kontrollieren. Die Bestände nehmen ab, die Ursachen sind unbekannt.