Steinen Engagement verlangt einen langen Atem

„Da haben wir uns seit Jahren um ein abgestimmtes, solidarisches Verfahren bemüht, bei dem sich alle Ortsvorsteher auf Lösungsvarianten einigen, die den Bedürfnissen in den Ortsteilen gerecht werden. Durch echt starke Frauen in den Ortsverwaltungen sind die Voraussetzungen günstig, dass wir dieses Verfahren auch in der Zukunft weiterführen können“, sagt Freya Bachmann.

Für die weitere Zukunft will sich der Ortschaftsrat Weitenau für weitere Baugebiete im Dorf einsetzen. „Die Schaffung weiteren bezahlbaren Wohnraums ist auch für uns eine ernste Aufgabe, der wir uns verantwortungsbewusst stellen wollen“, führt die Ortsvorsteherin aus. In der Ortsverwaltung liegen bereits Listen mit Anfragen nach möglichen Bauplätzen vor, wobei auffällt, dass viele Anfragen von jungen Familien stammen, die sich in Weitenau ansiedeln wollen. „Die Frage nach neuen Bauplätzen in Weitenau werden wir im Ortschaftsrat behandeln, um definieren zu können, was dem Dorf wirklich gut tut.“ Ein weiteres Dauerthema werden Schule und Kindergarten in Weitenau sein. Mittel- bis langfristig steigen die Zahlen der angemeldeten Kinder wieder deutlich an, was für die Ortsvorsteherin eine „wirklich schöne Tendenz“ ist. „Der schon realisierte Anbau an Schule und Kindergarten sowie die Anlage eines Gartens in diesem Bereich waren sehr wichtige Maßnahmen, die wir haben realisieren können“, sagt Freya Bachmann.