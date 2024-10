Steinen: Engagierte Fasnächtler

Rückblick: Die Sitzung wurde vom Vorsitzenden Simon Weber mit einem kurzen Rückblick eröffnet. Anschließend folgte der ausführliche Bericht der Schriftführerin Anne Suvaal, die nicht nur auf die zahlreichen Umzüge und Hallenveranstaltungen einging, sondern auch weitere Aktivitäten hervorhob.

Die im Jahr 2008 gegründete Hägelberger Fasnachtsclique, die seit dem Jahr 2016 ein eingetragener Verein ist, agierte aktiv im Dorf, was an den ausgerichteten Veranstaltungen wie Scheibenfeuer, Maibaumstellen, 1. Mai-Hock und Wahlhock zu erkennen ist. Auch das Allgemeinwohl unterstützte die Clique mit freiwilligen Helfern bei der alljährlichen „Putzede“ der Waldschänke Hägelberg, so eine Vereinsmitteilung. Die Saison der Fasnachtsclique wurde durch die Weihnachtsfeier sowie das Saisonabschlussgrillen mit den Wollbacher Wiigeischtern abgerundet.