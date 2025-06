Steinen: Entspannter Start in die Badesaison

Die Freibadsaison in Steinen ist am Sonntag eröffnet worden. Angesichts des wechselhaften Wetters war die Besucherzahl am Vormittag überschaubar. Für die Frühschwimmer spielte das Wetter eine untergeordnete Rolle, sie schwammen einige Bahnen im 50 mal 16,66 Meter großen Sportbecken, um sich anschließend am Stammtisch zu treffen. Dort empfing sie Pascale Bader mit einem Glas Sekt.