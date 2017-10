Steinen Erdaushub geht auf Reisen

Von Anja Bertsch

Bauanträge und Arbeitsvergaben hatte der Bau- und Umweltausschuss des Gemeinderats am Dienstag auf der Tagesordnung.

Steinen. Für etwa 22 000 Euro wird das derzeit auf der Zwischendeponie hinter der Steinener Sporthalle gelagerte Aushubmaterial nach Hofen geschafft, um es dort beim Neubau des Hochbehälters zu verbauen. Der Bau- und Umweltausschuss billigte einen entsprechenden Vorschlag des Bauamts einstimmig.

Das Material war zuvor bei Bauarbeiten in der Bergstraße in Hofen angefallen und von dort nach Steinen transportiert worden. Die Kosten für den Abtransport aus Hofen dürften in einer ähnlichen Größenordnung gelegen haben wie die nun geplante Fuhre in die Gegenrichtung, schätzte Bauamtsleiter Dietmar Thurn auf Nachfrage von SPD-Fraktionssprecher Rudolf Steck. Das Material – 870 Kubikmeter – direkt dort oben zwischenzulagern und dadurch einen Teil der Transportkosten zu sparen, sei indes nicht möglich gewesen, erteilte Thurn einer vermeintlich naheliegenden Überlegung Stecks eine Absage. Aufgrund der Vorschriften sei der Platz hinter der Halle im Zentralort derjenige gewesen, der am schnellsten und damit am wirtschaftlichsten zu erreichen war. Grundsätzlich handle es sich bei dem Aushub aus diesem Gebiet um schwieriges Material: „Schluffig“, tonig, nicht verdichtungsfähig – für die meisten Baustellen komme das als Einbaumaterial nicht in Frage, erklärte Thurn.

Für den Neubau des Hochbehälters in Kirchhausen aber kann man′es nun doch brauchen, so dass die 870 Kubikmeter für 22 000 Euro nun wieder zurückgekarrt werden. Das immerhin ist immer noch günstiger als die komplette Entsorgung: Die nämlich würde nochmal 50 000 Euro kosten. Der Bauausschusses stimmten dem Einbau beim Hochbehälter Kirchhausen zu.