Steinen Erster Platz für Ida Spanke

Steinen. Vieles musste im vergangenen Jahr coronabedingt ausfallen – der Naturtagebuch-Landeswettbewerb der BUND-Jugend Baden-Württemberg gehörte nicht dazu. Schon zum 28. Mal waren Kinder zwischen acht und zwölf Jahren dazu aufgerufen, die Natur in ihrer Umgebung ganz genau unter die Lupe zu nehmen. Die Ergebnisse ihrer Forschung halten die Kinder in einem Naturtagebuch fest, mit dem sie dann am Wettbewerb teilnehmen. Aus Gründen des Infektionsschutzes fand keine Preisverleihung statt, weshalb die Gewinner ihre Preise per Post erhielten.

Beim Lesen der eingesandten Tagebücher wird schnell klar, dass gerade im ersten Lockdown im Frühjahr 2020 die Naturbeobachtung eine elementare Rolle für Kinder spielte, die sich auf einmal in einer völlig neuen Situation wiederfanden, heißt es in einer Pressemitteilung der BUND-Jugend. So schreibt Ida Spanke: „Und dann kam Corona. Wir waren strikt nur zu Hause. Und dann war mir schnell klar, worüber ich schreiben möchte: Ich will alles beschreiben, was ich bei uns in unserem kleinen Garten und in der Natur gesehen und gemacht habe.“