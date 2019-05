Steinen Es gibt Optimierungspotenzial

Diese sollte den Badbetreiber an seine Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber erinnern, so Catherine Pfeiffer. Laut Vertrag verpflichte sich der Betreiber, das Freibad mindestens jeweils vom 15. Mai bis 15. September geöffnet zu haben. Im vergangenen Jahr habe das Freibad bereits am 9. September geschlossen, obwohl das Wetter bis Ende September super gewesen sei. Es sei auch kein Grund genannt worden, weshalb das Bad früher geschlossen habe.

„Die vertraglichen Regelungen müssen einfach eingehalten werden“, so die Gemeinderätin, die weiteres Optimierungspotenzial am Eingang und an der Kasse sieht, sowie bei der Anpassung der Kernzeiten am Vormittag wie in Schopfheim von 9 bis 12 Uhr und dem Kiosk.

Laut Verwaltung hat der Badbetreiber geplant, seine Investitionen zu bündeln.