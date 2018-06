Steinen „Es ist eine Partner-, keine Patenschaft“

Der 1993 vom damaligen Höllsteiner Pfarrer Hermann Kohler ins Leben gerufene Peru-Kreis der Sankt-Maria-Pfarrei Höllstein blickt in diesem Jahr auf das 25-jährige Bestehen der Partnerschaft mit der Pfarrei San José de Pichcus in Huancayo in Peru zurück.

Von Ralph Lacher

Steinen-Höllstein. Wie zuletzt vor fünf Jahren, erwartet man nun seitens des 15-köpfigen Peru-Kreises um deren Sprecher Wolfgang Deschler von Mittwoch, 27. Juni, bis Sonntag, 15. Juli, drei Gäste aus Huancayo. „Padre Lider Hisan Facundo Cardova, Rechtsanwältin Julia del Carmen Gonzales Gayozzo und Student David Angel Ramos Pariona wurden von unserer Partnerpfarrei in Peru ausgewählt“, erklärt Wolfgang Deschler.

Das Trio wird bis zum 15. Juli die hiesige Pfarrei sowie Land und Leute kennenlernen. Besuche und Gespräche sind geplant mit den Pfarrgemeinderäten der Seelsorgeeinheit Mittleres Wiesental, den hauptamtlichen Mitarbeitern in der Seelsorgeeinheit sowie dem Referat Weltkirche im Ordinariat in Freiburg, so Deschler zum Besuchsprogramm der Peruaner.

Auf Wunsch der Gäste, in deren Heimat Umweltschutz ein dringendes Problem darstellt, werden dazu Nachhaltigkeits- und Umweltprojekte in der Region besucht, angefangen von diversen Recycling-Einrichtungen bis hin zu aktuellen Energieprojekten vom Biogas bis zur Windkraft, so Deschler.

Und natürlich wird man auch touristische Sehenswürdigkeiten im Wiesental und im Schwarzwald gemeinsam besuchen. Der Höhepunkt des Besuchsprogramms soll das Wochenende, Sonntag, 8,. und Montag, 9. Juli, bilden. Am Sonntag um 10 Uhr findet ein Festgottesdienst in der Kirche St. Maria in Höllstein statt, und am Montag im Pfarrheim Sankt Bernhard in Höllstein ein Begegnungsabend. Dabei werden ab 20 Uhr die Gäste über die Partnergemeinde und die aktuellen Situation in Peru berichten.

Man habe in den zurückliegenden 25 Jahren rund 120 000 Euro an Unterstützungsmitteln erwirtschaftet und nach Huancayo überwiesen, hat Wolfgang Deschler zusammengerechnet. Der alljährliche Adventsbasar und viele Spenden aus der Pfarrei haben diese Summe zusammenkommen lassen.

„Mit dem Erlös des Basars und den Spenden haben wir alljährlich an Weihnachten Kindern und Jugendlichen in Huancayo und der dortigen katholischen Kirchengemeinde San Jose de Pichus eine Freude bereitet.

Außerdem wurden in der Gemeinde in der 350 000-Einwohner-Stadt Huancayo Nahrungsergänzungsmittel für bedürftige Kinder, Kleiderspenden, Medikamente, Instrumente, Schulbücher, aber auch kleinere medizinische Gerätschaften finanziert“, so Deschler.

Auch Bau- und Ausbauprojekte von der Instandhaltung der Pfarrkirche über den Bau einer Kapelle bis hin zu Solaranlagen wurden aus Höllstein gefördert. Eingerichtet wurde auch ein Hilfsfonds für Notfälle. Das Motto des Peru-Kreises „Hoffnung teilen schenkt Freude am Leben“ und „Zwei Länder - ein Herz“ erfülle man nach wie vor gerne mit Leben, sagt Wolfgang Deschler und weist darauf hin, dass im Sommer vorigen Jahres eine Maulburg-Höllsteiner Delegation in Peru weilte.

Pfarrer Michael Latzel und die Geschwister Johannes und Theresa Schenk waren im Sommer in Huancayo, trafen dort auch mit Erzbischof Pedro Barreto zusammen. Der wurde, wie berichtet, an Pfingsten zum Kardinal ernannt und fördere weiterhin die bewusst als Partnerschaft, nicht als Patenschaft ausgelegte Verbindung zwischen dem Wiesental und Lateinamerika. „Partnerschaft ist Begegnung auf Augenhöhe. Und genauso betreiben wir sie“, betont Wolfgang Deschler. Er sagt allen Unterstützern und Spendern ein herzliches „Vergelt’s Gott“ und freut sich darüber, dass die Partnerschaft für alle Beteiligten bereichernd sei.

„Freundschaft ist nicht käuflich“, so Deschler. Und: „Niemand ist so arm, dass er nichts geben könnte, und niemand ist so reich, dass er nichts mehr empfangen bräuchte.“