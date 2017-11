Steinen „Es kommt auf die Liedauswahl an“

Steinen-Schlächtenhaus. Wie zwei rote Fäden zogen sich durch die Generalversammlung des Gesangvereins „Frohsinn“ Schlächtenhaus-Hofen: das Bedauern, dass der Chor so klein ist, und die Einschätzung, dass das nicht automatisch das Ende des Chors bedeutet. Vorsitzender Gerhard Bechtel freute sich, dass er neben der Dirigentin Larisa Kalinina auch den Ehrendirigenten Klaus Steyer sowie Ortsvorsteher Heinrich Stiefvater begrüßen konnte.

Kassenbericht

Nach der Verlesung des Protokolls der letzten Generalversammlung und dem Tätigkeitsbericht des Vorstands kam man zum Finanziellen. Ein- und Ausgaben waren im vergangenen Vereinsjahr nahezu ausgeglichen, worüber sich nicht nur Rechnerin Dorothea Kreutler freute.

Wahlen

Sowohl der Vorsitzende als auch sein Stellvertreter, die Schriftführerin und die Rechnerin hatten sich zum Weitermachen bereiterklärt. Am Ende hieß das Vorstandsteam wieder: Gerhard Bechtel (Vorsitzender), Marko Krause (zweiter Vorsitzender), Almut Steyer (Schriftführerin), Dorothea Kreutler (Rechnerin). Beisitzer blieben Gisela Brendle, Anni Gutauskas, Peter Krause, Margit Osswald und Ute Weber. Als Kassenprüfer wurden Ulla Strittmatter und Hans-Joachim Heckendorn bestimmt.

Sündenregister

Nach diesen Formalien holte Margret Brombacher ihr „Sündenregister“ hervor. Besonderes Lob erhielten Margret Brombacher, Hans Kropf und Gerhard Bechtel, die nie gefehlt hatten. Den Stimmenpokal, der seit Jahren nur noch imaginär vergeben wird, erhielt der Bass mit einem Probenbesuch von 100 Prozent. Der Probenbesuch des ganzen Chors lag bei 93 Prozent.

Dirigentenbericht

Dirigentin Larisa Kalinina widersprach der seit Jahren immer wieder geäußerten Befürchtung, dass der Verein mangels Masse bald aufhören müsse. Es komme auf die Liedauswahl an und darauf, wie der Chor die Vorgaben der Dirigentin umsetze. Das klappe bisher hervorragend, so Larisa Kalinina.

Mit dem Dank des Vorstands an die Sänger und einem Lied endete die Generalversammlung nach nicht einmal 70 Minuten.

Ausblick

Am Samstag 18. November, findet um 20 Uhr das Jahreskonzert des Gesangvereins „Frohsinn“ in der Steinenberghalle in Schlächtenhaus statt, als Gastchor kommt der russische Chor „Echo“ aus Lörrach. Am 16. und 17. März 2018 ist der Chor zum wiederholten Mal Veranstalter von zwei Konzerten von „Herrn Stumpfes Zieh und Zupf Kapelle“ in Schlächtenhaus. Der Vorverkauf beginnt demnächst.