Steinen: Es lebe die Freundschaft über Grenzen

Die Jubiläen werden hingegen immer groß gefeiert. In Steinen erinnert man sich gerne an 30 Jahre Städtepartnerschaft 2013 mit Rummel und Riesenrad oder auch an das Dorffest 2023 anlässlich der 40-jährigen Partnerschaft. Die „Fünferjubiläen“ werden in Cornimont gefeiert, wodurch 2028 die Feiern zu 45 Jahre Partnerschaft wieder in Frankreich stattfinden werden.

Viele Freundschaften sind in der seit 1983 bestehenden Städtepartnerschaft entstanden und werden auch unabhängig von den offiziellen Besuchen bis heute gepflegt.

Der nächste Besuch der Freunde aus Cornimont ist zum Dorffest am Samstag, 5. Juli, geplant. Während des Dorffestes besteht für die Bevölkerung aus Steinen wieder Gelegenheit zum Austausch und zum geselligen Beisammensein mit den französischen Freunden.

Hintergrund

Die Amtsvorgänger der heutigen Bürgermeister, Senator Gerard Braun und Bürgermeister Johannes Pflüger, haben 1983 die richtige Entscheidung getroffen, eine offizielle und feste Partnerschaft zwischen der Wiesentalgemeinde Steinen und dem Vogesendorf Cornimont zu besiegeln, so das Fazit. Damit sei der Weg des Gesprächs, des Austausches und des Kennenlernens auf allen Ebenen geebnet worden.