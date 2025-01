Steinen: Es wird getüftelt, geschraubt, gewerkelt

Tüftler mit viel Herzblut

Das Team des Repair-Cafés hat mittlerweile schon regelrechte Fans. Das gehe etwa Otto Hugenschmidt so, der sich der Reparatur von Elektrogeräten wie Radios verschrieben hat. „Manchmal heißt es sogar: Was, der Otto ist heute nicht da? Dann kann ich ja wieder gehen“, sagt Ableidinger-Günther. Herzblut aber stecken alle Reparateure in ihr Handwerk. Das geht mitunter so weit, dass sie ein Gerät mit nach Hause nehmen, wenn sie in der ihnen zur Verfügung stehenden Zeit nicht zu einer Lösung kommen. „Manchmal ist einfach nur ein Kabel kaputt, dann können wir jemanden bitten, uns ein neues zu besorgen, damit ein Gerät wieder läuft. Aber oftmals wird den Dingen auch buchstäblich auf den Grund gegangen.“