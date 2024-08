Steinen: „Fabelhausen“ hilft

Auf Initiative einer Gruppe, die sich abends beim Spazierengehen mit den Hunden trifft und bei der Wassertretstelle in Schlächtenhaus Station macht, gibt es dort jetzt eine weitere Bank. Die Gruppe um die Anwohnerin Mandy Spittler, die sich als Gruppe aus der Langmatt bezeichnet, hatte mehrfach moniert, dass es an dieser Stelle mehr Steh- als Sitzplätze gebe, heißt es in einer Mitteilung. Auch ein Gespräch mit der zuständigen Ortsverwaltung habe zwar Verständnis gebracht, aber ein neues Bänklein sei dann in Hofen aufgestellt worden. Andere Nachbargemeinden erfreuten sich sogar an Ruhebänken, doch in Schlächtenhaus war keines mehr übrig, heißt es weiter.