Steinen-Fahrgastbefragung: Auch in der Bahn wird gestrickt

Schweiz als Vorbild

Eine in schwarz gekleidete Dame mit roten Schuhen steht unter dem Dachvorsprung des Bahntoilettenhäuschens. Ingrid Hitsch wohnt in Steinen und fährt seit Februar regelmäßig mit der S-Bahn, erzählt sie. „Das geht ganz prima.“ Ihr Auto sei nämlich kaputt. Jüngst hat sie sich das 49 Euro Deutschlandticket zugelegt. Heute müsse sie nach Lörrach. Jedoch habe sie viel am Bodensee auf der schweizerischen Seite und in Luzern gearbeitet, derzeit mache sie eine Pause. In der Schweiz habe sie jemanden gepflegt. Im Gegensatz zu Deutschland würden, wenn die S-Bahn Verspätung habe, die Schweizer „immer tolle Busse einsetzen“. Und dann fügt sie hinzu: „Der Schweizer Service ist tipptopp.“

Christoph Helmberger steht direkt am Bahnhäuschen. Der Sozialpädagoge fährt, seitdem er in Lörrach arbeitet, mit der S-Bahn. Davor sei er in der Fachklinik Weitenau tätig gewesen und mit dem Fahrrad unterwegs.