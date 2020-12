Steinen Familienkrippenfeier im Freien

Verbindliche Anmeldungen werden bis einschließlich 23. Dezember (sofern dann noch Plätze vorhanden sind) ausschließlich im Pfarrbüro in Schopfheim zu den üblichen Öffnungszeiten unter Tel. 07622/2024 entgegengenommen. Öffnungszeiten sind montags, mittwochs und freitags von 8 bis 10 Uhr und dienstags und donnerstags von 16 bis 18 Uhr. Anrufer werden sofort informiert, ob in ihrem Wunschgottesdienst noch ein Platz frei ist oder ob gegebenenfalls ein Platz in einem anderem Gottesdienst zur Verfügung steht.

Anmeldungen sind laut einer Pressemitteilung für folgende Gottesdienste erforderlich: Donnerstag, 24. Dezember, 15.30 Uhr in Maulburg (Familienkrippenfeier als Freiluftgottesdienst), 15.45 Uhr in Schopfheim (Krippenspiel als Freiluftgottesdienst), 17 Uhr in Höllstein (Eucharistiefeier) und 22 Uhr in Schopfheim (Christmette). Freitag, 25. Dezember, 9 Uhr in Hausen und 11 Uhr in Höllstein. Samstag, 26. Dezember, 9 Uhr in Hausen und 11 Uhr in Schopfheim.