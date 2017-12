Steinen Fasnacht, Fast Food, Freundschaften

Zum zehnten Mal waren in diesem Jahr Schüler des Meret-Oppenheim-Schulzentrums im Rahmen eines Austauschprogramms zu Gast an der Whitmer High School in den USA.

Steinen (ilz). Zwei Wochen verbrachten die zwölf Jugendlichen und die beiden Lehrerinnen Dagmar Witt und Angela Schlageter in Toledo, Ohio, nahe der „Great Lakes“. Eine Zeit, in der die Schüler viele verschiedene Eindrücke von Land und Leuten gewannen.

Einiges, so berichten die Schüler, sei genau so gewesen, wie man es sich vorgestellt hatte, denn vieles habe an den typischen High School-Alltag erinnert, den man aus amerikanischen Filmen kennt. So spiele in der amerikanischen Schule tatsächlich der Sport eine sehr große Rolle und tatsächlich würden die Football-Spieler und die Cheerleader als die „Coolsten“ angesehen.

Auch eine typische Tanzveranstaltung, den sogenannten „Homecoming-Dance“, habe man besucht.

Vieles aber war für die Schüler im amerikanischen Schulalltag auch neu. So waren die Jugendlichen überrascht von der modernen Technik, die in den Klassenräumen der High School zum Einsatz kommt.

Erstaunt habe die Schüler auch, wie aufgeschlossen und herzlich ihre Austauschpartner schon nach kurzer Zeit waren. „Alle haben uns viele Fragen gestellt und waren sehr interessiert“, berichtet Dominic Böttcher über seine Eindrücke an der amerikanischen Schule.

Am Unterricht an der High School nahmen die Steinener Schüler aktiv teil, indem sie ihren amerikanischen Gastgebern in Präsentationen kleine Einblicke in die deutsche Kultur gaben. Themen wie deutsches Essen, der Schwarzwald oder deutsche Feste – unter anderem die Fasnacht – stellten die Jugendlichen vor.

Auch in ihren Gastfamilien hätten sie sich wohl gefühlt, berichten die Schüler einstimmig. Diese seien sehr engagiert gewesen und alle Jugendlichen unternahmen mit ihren Gasteltern und ihren Austauschpartnern Ausflüge zu nahe gelegenen Sehenswürdigkeiten, berichten die Jugendlichen begeistert.

Auch politische Themen, besonders die Präsidentschaft von Donald Trump, konnten die Schüler in den jeweiligen Familien diskutieren.

Allerdings habe man im amerikanischen Alltag auch die eine oder andere Überraschung erlebt. „Mich hat erstaunt, dass die Mülltrennung dort überhaupt keine Rolle spielt“, berichtet Melissa Bolz. Dass beim Essen oft Papier- und Pappgeschirr verwendet wurde, habe sie ebenso überrascht.

Das Essen selbst sei dagegen so gewesen, wie man es sich vorgestellt hatte: Es habe gefühlt morgens, mittags und abends Fast Food gegeben, sagt Dominic Böttcher.

Der Besuch in den Vereinigten Staaten führte den Schülern aber nicht nur bisher unbekannte kulturelle Facetten vor Augen, sondern spielt auch eine bedeutende Rolle für ihre schulische Laufbahn. So berichten viele der Schüler, dass sich ihr Englisch in den beiden Wochen stark verbessert habe. Auch die Präsentationen in einer fremden Sprache seien eine wichtige Erfahrung gewesen.

Genau das sei das Ziel des Austauschprogramms, so Lehrerin Angela Schlageter, die den Besuch in den USA gemeinsam mit ihrer Kollegin Dagmar Witt organisiert und mit den Schülern vorbereitet hatte.

Wohl am wichtigsten aber ist, dass in den 14 Tagen jenseits des „großen Teichs“ Freundschaften zwischen den deutschen und amerikanischen Jugendlichen entstanden sind. Und so freut man sich am Steinener Schulzentrum bereits auf den Gegenbesuch aus den USA im Sommer des kommenden Jahres.