Steinen FC Steinen-Höllstein plant mit viel Eigenleistung

Und: Der Kredit beläuft sich insgesamt zwar auf 208 000 Euro. Offen seien aber lediglich 130 000 Euro. Der Rest sei durch Fördergelder des Badischen Sportbundes gedeckt, zudem durch Eigenkapital des Vereins und bereits eingegangene Spendengelder. Auch den Rest will der Verein aus eigenen Mitteln aufbringen, vor allem über Spenden.

Start in den nächsten Wochen

Das „Team Winterrasen“ wird sich deshalb in den kommenden Wochen an die Vereinsmitglieder und deren Verwandte, aber auch ans lokale und überregionale Gewerbe wenden. Es existiert bereits ein Spendenkonto „Winterrasen mit der IBAN DE06 6835 0048 0001 1101 39. Und auch die Aktion „Platzpatenschaften“ (www.platzpate.de/steinen-hoellstein) läuft weiter, bei der jeder virtuell in Form einer Spende eine Parzelle des neuen Platzes kaufen kann. Es sollen zudem noch weitere Überraschungsaktionen folgen.

Mit Glück können die Vorarbeiten für den Winterrasen bereits in den nächsten Wochen starten. Der Verein will dabei vieles in Eigenarbeit leisten.