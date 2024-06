Steinen: Festivalfinale von Rock am Bruch im Wetterglück

Foto: Holger Schlicht

Diese enterten dann auch gegen 20.30 Uhr die Bühne. Die Band besteht aus vier Musikern aus dem Wiesental, die sich dem Rock der etwas härteren Gangart verschrieben haben. 2012 als „Gag“ gegründet, existiert die Band aufgrund des Erfolgs auch 2024 noch. Nach einem Besetzungswechsel 2014 erschien ein Jahr später das Debütalbum „Rock´n´Roll Stuntmen“ und seitdem ist die Band auf den Bühnen der Region unterwegs. Auch heute rockten sie das Rock am Bruch mit einer Mischung aus eigenen Liedern und Coversongs. Anfangs noch etwas verhalten, kam mit der Zeit auch das Publikum immer mehr in Schwung und folgte der Einladung des Gitarristen und Sängers Jens Kilchling, näher vor die Bühne zu kommen. „Mir bisse nid“, versprach „der Jens“, und bald tanzte und sang die Fangemeinde zu den den eingängigen und teilweise bekannten Songs. Die meisten kannten die Eigenkompositionen wie „Sausage of Fire“, „Step on the Gas“, „Blood Brothers“ oder „Thunder, Storm & Rain“ und sangen kräftig mit. Auch die rockige Version des Liedes „Heroes“ von David Bowie kam gut an, eine druckvoll gespielte Coverversion von „Rock´n´Roll“ begeisterte die Fans von Led Zeppelin und eine ganz eigene, aber wunderbar treibende Version von „The Sound of Silence“ von Simon & Garfunkel traf den musikalischen Nerv der Besucher.