Steinen: Feuerwehr Hüsingen ist stets einsatzbereit

Termine der Hüsinger Abteilung sind am 15. Februar – Sammeln von Holz fürs Scheibenfeuer im Dorf, am 5. März – Scheibenverkauf bei Manfred Sturm, am 8. März – Scheibenfeuer, am 15. März – Hauptversammlung Gesamtwehr Steinen und am 18. Oktober - Abschlussübung.