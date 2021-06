Steinen Feuerwehr reagiert auf Lockerung

Sie absolvierten im Spätjahr 2020 den theoretischen Teil der Grundausbildung und machen nun zuerst die Erste-Hilfe-Ausbildung, erläutert Walter Bachmann. Im praktischen Teil der Grundausbildung folgt ein anspruchsvolles Übungsprogramm. Löschangriffe mit unterschiedlichen Strahlrohren sind da zu nennen, aber auch die Aufgabenverteilung in den Lösch- und Einsatzgruppen sowie der Umgang mit dem technischen Gerät sowohl bei Bränden als auch bei Unfällen.

Da wiederum, so Bachmann, komme der Erste Hilfe-Kurs allen Wehrleuten zugute. „Aufgrund der besonderen Anforderungen an Wehrleute wurde der Erste Hilfe-Kurs neu gestaltet“, so der Gesamtkommandant. Die zu vermittelnden Inhalte sind grundsätzlich an die Erste Hilfe-Lehrgänge angelehnt, wie sie von den Hilfsorganisationen auch für die Allgemeinheit angeboten werden. Aufgrund der besonderen Anforderungen im Einsatz beträgt die Anzahl der Unterrichtsstunden in der Grundausbildung für die Feuerwehr 20 Stunden gegenüber 16 Stunden in den Erste Hilfe-Lehrgängen der Hilfsorganisationen.

Alle Übungseinheiten erfolgen unter Einhaltung der Corona-Verordnung. Soll heißen, das Tragen einer FFP2-Maske ist genauso vorgeschrieben wie zweimalige Schnelltests zu Beginn am Donnerstagabend und am Samstagvormittag.

Nach dem ersten Durchlauf am zurückliegenden Wochenende folgen zwei weitere Wochenenden mit der Grundausbildung und ein abschließendes, viertes Wochenende. Das vierte Wochenende wird als Sprechfunklehrgang gestaltet, erklärt Walter Bachmann.

Er freut sich darüber, dass alle Feuerwehrleute im Lockdown an Online-Angeboten teilnahmen und nun alle hoch motiviert sind. Erfreulicherweise sei im Lockdown niemand abgesprungen, so der Gesamtkommandant.