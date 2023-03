Steinen Feuerwehr sucht Kommandanten

Da sei auf der einen Seite die Gemeinde gefragt, wie sie den Kommandanten – in Steinen ein hauptamtlicher Beruf – bewerten und eingruppieren will. Auf der anderen Seite stelle sich aber auch die Frage, ob einer der Feuerwehrkameraden übernehmen will.

Die Voraussetzungen

Heutzutage müsse man zuvor nicht zwingend Abteilungskommandant gewesen sein, sagte Bachmann, der zuvor Abteilungskommandant in Weitenau war. Aber aus dem mittleren feuerwehrtechnischen Dienst, also zum Beispiel Zugführer, müssen man schon sein. Bachmann will voraussichtlich Ende 2025 in Pension gehen.