Steinen „Fifi“ macht den Helfern Mut

Wie der Oldie im 19-köpfigen Betreuer-Team von Jugendpfleger Helmut Kolibaba betont, bedeute das Spieldorf auch, drei Wochen Urlaub zu nehmen: die zwei Wochen des eigentlichen Spieldorfs und die eine Woche für Auf- und Abbau. Ganz toll sei, sagt „Fifi“, dass im Spieldorf auch in Zeiten von Smartphones und Computer Natur pur vorherrsche - und besonders toll, dass man auch heutige Kinder mit diesem Draußen-Sein restlos begeistern kann. In diesem Jahr mache die Hitze zwar zu schaffen, man habe aber bereits im Vorfeld im Team darauf reagiert, etwa mit vielen Spielmöglichkeiten im Schatten am Höllbach und auch mit Sonnensegel und Pavillons im eigentlichen Spieldorf mitten auf der voll besonnten Wiese für einigermaßen erträgliche Verhältnisse gesorgt. „Und natürlich achten wir darauf, dass die Kids sich mit Sonnencreme einreiben und vor allem viel trinken“, sagt Findling.

Schön sei es alle Jahre wieder, gemeinsam mit dem Betreuer-Team im Zeltlager jenseits des Höllbachs zu übernachten, wenn die Kinder abgeholt sind und das Gelände für den nächsten Tag auf Vordermann gebracht ist.

Dabei könne man in der „Tagesmanöverkritik“ besprechen, inwieweit das Konzept des Spieldorfs kreativ umgesetzt wurde. „Dieses Jahr ist die Stimmung im Team besonders toll. Wir alle freuen uns, dass es wieder ohne Einschränkungen möglich ist“, sagt Findling.

Auch beim nächsten Mal will er wieder dabei sein

Müde ist der Oldie in Kolibabas Team noch lange nicht. Er werde wohl nächstes Jahr wieder mit dabei sein, sagt Findling. Das freut ausdrücklich auch den Spieldorf-Initiator und Leiter Kolibaba. Gerade in diesem Jahr und angesichts der Tatsache, dass es im Betreuer-Team eine Verjüngung, einen Umbruch gab, könne er so routinierte Leute wie Findling bestens gebrauchen, sagt Kolibaba.

„Dieses Mal sind viele Kids dabei, die so im Alter von 14 bis 16 Jahren sind. Ihnen hat ,Fifi’ auch bei den Workshops im Frühjahr und Frühsommer viel Wichtiges vermittelt und ihnen Mut gemacht, die Herausforderung der Betreuung von 130 Kids anzugehen“, lobt Kolibaba Findling.