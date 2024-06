Steinen: Finale von Rock am Bruch

Ein Kraftakt

„Es ist schon ein ziemlicher Aufwand, den wir da betreiben. Es hat aber auch immer trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Wir sind ein eingeschworener Haufen, und jeder weiß, was er zu tun hat, beziehungsweise jeder macht das, was er am besten kann und wovon er Ahnung hat. Aber wir werden halt auch älter und irgendwann, in diesem Fall jetzt, ist auch mal gut. Es wäre natürlich schön, wenn das Festival von jüngeren, genauso musikbegeisterten Menschen weitergeführt werden würde, aber dem ist leider nicht so.“

Keine Nachfolger

Das Rock am Bruch-Festival hat eine lange Geschichte. Im Jahr 1990 nahm das Projekt seinen Anfang und war vor allem in dem darauffolgenden Jahrzehnt eine Erfolgsgeschichte. Zu dieser Zeit wurde auch der Verein „Kulturaktion 90“ gegründet. Das erste Festival fand im Steinbruch in Lütschenbach statt, daher auch der Name „Rock am Bruch“. Damals trat Hary de Ville auf und lockte so viele Musikfans wie später nie mehr zum Rock am Bruch-Festival.