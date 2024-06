Steinen: Finanzwirrwarr in Fragen Dorfplatz

Im Sommer 2023 hatte die Gemeinde den Dorfplatz in Hüsingen mit einer umgebauten und erweiterten Kita eingeweiht. Der Zugang zur Festhalle hat sich verbessert. Das Haus, in dem die Kita untergebracht ist, hat eine lange Geschichte. Ursprünglich befand sich dort die Dorfschule. Nun sind im Obergeschoss Wohnungen und unten die Räume für den Kindergarten. Eine Passarelle, ein schmaler Gehweg, führt vom hinteren Bereich des Gebäudes zum Anbau des Kindergartens. Im Zuge der Neugestaltung kamen Radständer hinzu und ein Teil der Fläche des Spielplatzes musste für den Kindergarten weichen. Im Westen fügen sich die Gemeindehalle und das Gemeindehaus an das Gebäude der Kita an. In der Sporthalle hat die Gemeinde eine barrierefreie Toilette eingebaut.