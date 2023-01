Steinen Fokus liegt auf der Ausstattung

Im Sinne der Ausstattung sei es auch, Kompromisse bei der Sitzzahl, aber nicht bei der Größe der Leinwand einzugehen. Bei den Sitzen ist auch daran gedacht, dass sich manche elektrisch in eine Liegeposition begeben, andere mit Muskelkraft.

Eine weitere Gedankenspielerei seien Sofas und Liegen, oder auch Tische zwischen den Stühlen. Die Menschen würden nach der Pandemie durchaus etwas Freiraum schätzen.

Von üblichen Angeboten abheben

In Steinen werden wohl Mainstream-Filme, also etwa Filme wie Avatar, und auch Kinderfilme wie Hotzenplotz laufen, während im Cineplex in Lörrach der Fokus dann auf Arthouse-Filmen sowie Live-Übertragungen liegt.

Doch mit dem Kino allein ist es noch nicht getan. Neben einer Gastronomie soll es auch eine Erlebniswelt für Kinder und Jugendliche geben. Dazu kommt noch ein Kletterbereich. Für diesen Teil der Planung sei er eine Partnerschaft mit einer Expertin für solche Indoorwelten eingegangen, sagt Schweikart. Gedacht ist an Angebote für Kinder zwischen vier und zwölf Jahren und für Jugendliche ab zwölf Jahren. Man wolle sich da aber durchaus von den üblichen Indoor-Spielplätzen abheben und auf ein neues Konzept und neue Ausstattung setzen. Mit Hüpfburg und Tretroller sei es da nicht getan.

Im Bereich von rund acht Millionen Euro will Schweikart in Steinen investieren. Inzwischen sei es nun wieder einfacher, an die technische Ausstattung für Kinos zu kommen. Das hatte vor einigen Monaten noch anders ausgesehen.