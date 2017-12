Steinen Fraktion und Opposition dankten

Steinen (ilz). Benjamin Blum, der aus beruflichen Gründen aus dem Gemeinderat ausgeschieden ist, wurde zu Beginn der jüngsten Sitzung vom Ratsgremium feierlich verabschiedet.

Bürgermeister Gunther Braun dankte dem scheidenden Ratsmitglied und früheren Fraktionsvorsitzenden der CDU für sein langjähriges Engagement im Gemeinderat und in diversen Ausschüssen.

Blum war 2004 in den Gemeinderat gewählt worden und habe in der Folgezeit durch seine Arbeit in den Gremien diverse Großprojekte mit geprägt, so beispielsweise den Kreisel oder die Feuerwehrkonzeption, so Braun. Auch die Jugendarbeit der Gemeinde habe Blum entscheidend geprägt, unter anderem als treibende Kraft hinter dem Schulsozialpreis. Blum sei ein tolles Beispiel dafür, wie man sich kommunalpolitisch einbringen könne, so der Bürgermeister.

Auch Blums Fraktionskollege Marc Sutterer lobte das große Engagement Benjamin Blums. „Du hast das verkörpert, wofür wir stehen wollen“, so Sutterer zu seinem scheidenden Ratskollegen. Die Fraktion bedauere den Weggang Blums zwar sehr, habe aber zugleich auch Verständnis für seine Entscheidung.

Auch vom politischen Gegner gab es Worte der Anerkennung. Sein Weggang sei ein großer Verlust für den Gemeinderat, sagte etwa Rudolf Steck (SPD). Die Zusammenarbeit mit Blum sei von lebhaften, aber respektvollen Debatten geprägt gewesen.

Auch Blum selbst dankte Bürgermeister Braun und seinen ehemaligen Ratskollegen für die gute Zusammenarbeit. Er werde auch weiterhin im Ortsverein der CDU als Vorsitzender aktiv sein, so Blum. Und auch dem Gemeinderat gehe er nicht völlig verloren, wolle er doch auch zukünftig die eine oder andere Sitzung als Zuschauer verfolgen.