Steinen: Freibad: Bisheriger Betreiber sieht Zeitdruck

In einer Mitteilung im Nachgang zur Entscheidung des Gemeinderats über die Vergabe der notwendigen Sanierungsarbeiten (wir berichteten) heißt es: „Wir, die Firma Badewasser, begrüßen die positive Entscheidung in der Gemeinderatssitzung am Dienstag, das Schwimmbad zu reparieren und weiterhin zu betreiben.“ Dies sei ein bedeutender Schritt für die Region und ein wichtiger Mehrwert für die stetig wachsende Bevölkerung, heißt es weiter.