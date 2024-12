Steinen: Freibad knackt die 50 000-Euro-Marke

Der Förderverein Freibad Steinen erhielt am 23. Dezember ein „vorgezogenes Weihnachtsgeschenk“, wie Patrick Byrne vom Förderverein es im Gespräch mit unserer Zeitung nannte: Die Sparkasse Lörrach-Rheinfelden unterstützte das Freibad mit einer Spende von 10 000 Euro. Damit seien in der Spendenkampagne etwa 27 000 Euro erreicht worden. Zudem habe die Firma M. Schaulin Baggerbetrieb die kostenfreie Übernahme der Tiefbauarbeiten zugesagt. „Die Menschen stehen hinter dem Freibad und haben dies auch durch ihre Spenden zum Ausdruck gebracht“, heißt es in einer Mitteilung des Fördervereins.