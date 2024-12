Steinen: Freibad mit Notsanierung sichern

Bürgermeister Braun hält die Notsanierung für unverzichtbar, um das Bad zu retten. Leider sei vom Bund keine positive und verbindliche Zusage gekommen, von daher müsse man diese Aktion erst einmal aus dem eigenen Haushalt finanzieren. Die zur Verfügung stehenden Restmittel könnten aus dem Topf für noch nicht umsetzbare Maßnahmen wie eine Trinkwasserleitung zum Haus am Stalten in Endenburg und dem Spielplatz in der Alten Weberei entnommen werden. Diese würden aber trotzdem umgesetzt werden, zumindest der Spielplatz muss spätestens bis Ende 2026 fertig sein.