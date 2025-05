Steinen: Freibad wird auf Vordermann gebracht

Freibad wird fit gemacht

In den Wintermonaten wehte der Wind so manchen Unrat dorthin, wo er nicht liegen sollte. Dieser musste beseitigt werden. Auch andere Reste aus der vergangenen Badesaison waren wegzuräumen. Da kamen etliche Laubberge zusammen, auch hatten die im Frühjahr blühenden Bäume schon wieder etliche Blüten abgeworfen, alles wurde zusammengekehrt und weggetragen. Andere machten sich daran, Unkraut aus den Fugen der Pflasterung zu entfernen. Mit einem Besen an langer Stange rückte ein Mann den Spinnennetzen und Staubwölkchen an den oberen Fenstern und den Deckenbalken zu Leibe. Gleichzeitig fegten Frauen die Schränke zur Kleideraufbewahrung und die Umkleidekabinen aus. Es ging schnell voran. Tische und Sitze vor dem Kiosk wurden gesäubert, auch drinnen waren Kleinigkeiten aufzuräumen.

Zum Stand der Arbeiten

Bock war sehr erfreut darüber, dass der Werkhof bereits so viele Vorbereitungen abgeschlossen hatte. Die Grünflächen etwa sind alle in Ordnung gebracht. Es gibt also keine großen Hindernisse mehr, um den Badebetrieb zu beginnen. Das Steinener Freibad ist mittlerweile 52 Jahre alt. Vieles funktionierte über die Jahre hinweg zuverlässig, mancher Ausstattung sieht man aber ihr Alter an. Doch eben weil etliches noch gut zu gebrauchen ist, darf es gerne noch einige Jahre weiter seinen Zweck erfüllen. Da sind zum Beispiel die 250 blechernen Kleiderschränke. Dass ihr altgrüner Anstrich nicht mehr zeitgemäß ist, spielt keine Rolle für die Funktionstüchtigkeit des Bades. Relativ neu sind die zehn Umkleidekabinen, sie bringen helle Farbe in diesen Bereich.