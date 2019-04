Steinen Freiluftwirte öffnen ihre Schenken

Hägelberg

Traditionell veranstaltet die Fasnachtsclique Hägelberger Düchelstumbe das Maibaumstellen und den Hock am 1. Mai an der Waldschenke in Hägelberg. Der Maibaum wird am Dienstag, 30. April, ab 18 Uhr aufgestellt. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Der Hock bei der Waldschenke am Mittwoch, 1. Mai, beginnt um 10 Uhr. Kuchenspenden sind willkommen.

Schlächtenhaus

Am 30. April wird in Hofen zwischen 17 und 18 Uhr der Maibaum von Dorfbewohnern geschmückt und anschließend bei der Familie Friedlin in Hofen aufgestellt. Gegen 19 Uhr beginnt das Fest, zu dem der Musikverein Schlächtenhaus-Hofen spielt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, ebenso für Regenschutz.

Wie schon in den vergangenen Jahren öffnet der Gesangverein „Frohsinn“ Schlächtenhaus-Hofen seine Maischenke ab 11 Uhr in der Steinenberghalle.

Weitenau

Der Gesangverein „Harmonie“ Weitenau bewirtet seine Gäste am 1. Mai ab 10 Uhr auf dem Schulhof, und zwar bei jedem Wetter.

Endenburg

Die Freiwillige Feuerwehr, Abteilung Endenburg, betreibt ihre Maischenke beim Gerätehaus.

Höllstein

Am 1. Mai laden die Jugendabteilung und der Jugendförderverein des FC Steinen-Höllstein zur Maischenke im Wiesentalstadion ein. Ab 10 Uhr wird für das leibliche Wohl gesorgt. Außerdem besteht vormittags die Möglichkeit zur sportlichen Betätigung. Als Leckerbissen werden zwei Viertelfinalspiele um den Naturenergie-Pokal ausgetragen: 13 Uhr A-Junioren – SV Schopfheim, 16 Uhr B-Junioren – SG Zell. Die Frösche-Clique Höllstein öffnet wie jedes Jahr ab 9 Uhr ihre Schenke auf dem Lindenplatz in Höllstein. Gegen schlechtes Wetter ist die Clique mit Zelten gerüstet.

Hüsingen

Auch dieses Jahr wird in Hüsingen wieder ein Maibaum von der Freiwilligen Feuerwehr aufgestellt, und zwar am Dienstag, 30. April, ab 18 Uhr beim Bürgerhaus. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Gesangverein Hüsingen betreibt seine Maischenke am Mittwoch auf dem Müsler in Hüsingen.

Maulburg

Der Männerchor Maulburg baut am 1. Mai beim Regenrückhaltebecken seine Maischenke auf. Ab 11 Uhr bewirtet er die Gäste. Bei schlechtem Wetter behält sich der Männerchor vor, das Fest kurzfristig abzusagen. Die Freiwillige Feuerwehr Maulburg wird im Rahmen ihrer traditionellen Maischenke das neue Fahrzeug vom Typ HLF 10 übernehmen. Um 14.30 Uhr wird die offizielle Fahrzeugübergabe sein. Die Handballer der SG Maulburg-Steinen bewirten Maibummler auf dem Rathausplatz. Der Volleyballclub Maulburg bewirtet seine Gäste wie jedes Jahr am 1. Mai ab 11 Uhr bei der Holzmacherhütte (nicht bei schlechtem Wetter).