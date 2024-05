Die katholische Seelsorgeeinheit Mittleres Wiesental feierte am Donnerstag die Fronleichnamsmesse in Steinen in der Kirche. Eigentlich war vorgesehen, diese in Maulburg vor der katholischen Kirche zu feiern, doch aufgrund der Wetterverhältnisse wurde die Messe verlegt. So konnten die Besucher am Donnerstag eine sehr volle Kirche erleben. Da aufgrund der Ferien des Kirchenchors viele Mitglieder im Urlaub waren oder auch in der Schweiz arbeiten mussten, war der Gottesdienst eher schlicht gehalten. Pfarrer Michael Latzel ging in seiner Predigt auf Fronleichnam ein, ein Fest, an dem es normalerweise eine Prozession gibt – oder weltlich gesehen: Eine Demonstration für den Glauben. Latzel verwies darauf, dass „das Wort Fronleichnam ursprünglich ja meint: lebendiger Leib unseres Herrn“. Er forderte dazu auf, selbst das Evangelium zu leben.