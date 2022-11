Steinen Früh aufs Energiesparen gesetzt

26 Millionen Kubikmeter Abwasser aufbereitet

Allein bis 2021 seien so seit Beginn der Herstellung des aktuellen Destillatoren namens „Vacudest“ 26 Millionen Kubikmeter Industrieabwasser aufbereitet worden.

Doch nicht nur das Produkt soll umweltfreundlich sein, sagt Akintschin, auch die Produktion. Und so verfolge das Unternehmen seit 2018 eine Nachhaltigkeitsstrategie. Jedes Jahr sollen zehn Prozent Kohlenstoffdioxid eingespart werden. Bis 2030 will das Unternehmen CO2-neutral sein.

Dies helfe natürlich auch bei der aktuellen Energiekrise. Das Dach wurde mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet, die 48 Prozent des Strombedarfs deckt. Inzwischen gibt es einen Stromspeicher, was den Eigenverbrauch auf 61 Prozent erhöht.

Veränderungen an der Fahrzeugflotte

Aktuell profitiere das Unternehmen von langfristigen Lieferverträgen bei Strom und Gas. Dennoch werde darauf geachtet, den Verbrauch zu senken – auch im Sinne der Nachhaltigkeitsstrategie. So wurde die Temperatur in den Büros auf 20,5 und in den Produktionsräumen auf 19 Grad gesenkt. Die Heiz- und Beleuchtungszeiten wurden ebenfalls eingeschränkt.

Weitere Einrichtungen wie Bewegungsmelder reduzieren ebenfalls den Strombedarf. Ziel sei es, 20 Prozent zu sparen. Allerdings seien dieses Jahr viele große Anlagen gebaut worden. Diese hätten bei Testläufen viel Strom verbraucht. Auch bei der Fahrzeugflotte setzt man auf Strom. So wurden sechs Dieselfahrzeuge gegen E-Autos ausgetauscht. Zudem wurden und werden die Flugreisen reduziert.

Gegen den Fachkräftemangel setze man auf Ausbildung, sagt Akintschin. Zudem wolle das Unternehmen auf dem Arbeitsmarkt mit dem punkten, was es den Mitarbeitern ohnehin schon an Möglichkeiten anbiete, zunächst aber nicht in die Waagschale geworfen hatte.

Ein weiteres Problem der gesamten Industrie derzeit stellen die Lieferketten und insbesondere die Chips dar. Diese werden in die Destillatoren verbaut und man hoffe, dass die Chipherstellung in China bald wieder hochgefahren werde, um allen Aufträgen schnell nachzukommen, sagt Akintschin.