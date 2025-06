Das Nachwuchsturnier fand in Biblis bei Frankfurt statt. Um 8 Uhr ging es los in den Disziplinen Kickboxen, Leichtkontakt und Pointfighting in verschiedenen Alters- und Gewichtsklassen. Dank der Vorbereitung mit den Steinener Kickbox-Trainer Manuel Haas, Eduard Prits und Marius Opitz konnten die Steinener Kickboxer gut mithalten, heißt es in einer Mitteilung. Am Ende des Tages lagen dann fünfmal Gold, fünfmal Silber, einmal Bronze und ganz viele Erfahrungen und neue Freundschaften im Gepäck.