Steinen: Fund des toten Säuglings geht den Hüsingern zu Herzen

„Seit dem 20. Februar brennt es mir auf der Seele.“ Er müsse es jetzt loswerden, so Schäfer. Anfangs konnte er kaum darüber reden, so sehr habe ihn der Fund des kleinen toten Säuglings beschäftigt und gequält. Er könne sich nicht vorstellen, wie groß die Notlage einer Frau sein muss, „dass sie bei uns oben ihr Baby ablegt“. Wo es doch so viele Möglichkeiten gebe, wie Babyklappe, anonyme Geburt, Beratung. Der Ortsvorsteher hofft, dass die Mutter, sollte sie gefunden werden, Hilfe bekomme und dass es für das kleine Mädchen eine Identität gibt und ein würdiges Grab.