Steinen: Gärten in Zeiten des Klimawandels

Etwa 40 interessierte Zuhörer waren gekommen, um sich über den eigenen Garten und die veränderten Bedingungen in Zeiten des Klimawandels zu informieren. Die Gärtnermeisterin Dagmar Bahner und ihre Tochter Annika, die Landschaftsarchitektur studiert hat, eröffneten ihren Vortrag mit der Frage nach dem Effekt des Klimawandels auf unsere Gärten und auch, welchen Effekt die Gestaltung unserer Gärten auf den Klimawandel haben könnte.

Rund 2,3 Grad

Laut Annika Bahner beträgt der gemessene Durchschnittswert des Temperaturanstiegs der vergangenen Jahre in Baden-Württemberg je nach Gegend zirka 2,3 Grad. Dadurch blüht und wächst alles viel früher und auch die Bestäuber, also Bienen, Hummeln und andere Insekten sind früher im Jahr unterwegs. Damit steigt die Gefahr des Erfrierens der Blüten bei einem Kälteeinbruch. Dies sei in diesem Frühjahr geschehen. Dazu kommt das Extremwetter, also entweder zu viel oder zu wenig Regen, zu hohe oder zu niedrige Temperaturen. Dadurch nehmen die Schädlinge zu und Krankheiten häufen sich. Zugleich nehme die Artenvielfalt ab, so Bahner. Deshalb sei es um so wichtiger, auf eine angepasste Biodiversität im Garten zu achten. Dies diene dem Erhalt der Artenvielfalt und spare Wasser. Voraussetzung ist, Lebensräume für Tiere aller Art zu schaffen, und durch die richtige Bepflanzung den Wetterbedingungen entgegen zu wirken. Das heißt, Gärtner sollten verschiedene Pflanzenfamilien verwenden, Habitate für Tiere wie Igel und Eidechse schaffen und jeden Lebensraum, also Wasser, Erde und Luft, beachten.