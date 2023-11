Steinen: Gäste essen die Küche leer

Am Samstag wurden 69 Hasen aus zehn Rassen und Farbenschlägen von Preisrichter Dietmar Scherr gekürt. In den Mittelrassen wurde Tobias Kuder Vereinsmeister, in den kleinen Rassen Christian Asal und in Haarstruktur Helmut Asal. Die weiteren – alle sehr gut bewerteten - Züchter sind: Daniel Hesse, Frank Winterhalter, Fredrick Leiterer, Max Wolfsperger und Andreas Asal.

Vorsitzender Andreas Asal freute sich über die vielen Besucher, die vor allem am Sonntag die Küche regelrecht leer aßen. Wie gewohnt wurde man vorzüglich von den Mitgliedern des Vereins aufs Beste verwöhnt. Die Kaffeestube mit zahlreichen selbst gemachten Kuchen und Torten ließ keine Wünsche offen. Auch die Tombola war am frühen Nachmittag ausverkauft. Immer wieder freut sich der Vorsitzende über die Kinder, die vielleicht auch einmal in die Züchterrollen steigen, so seine Hoffnung. Die Mitglieder zeigen ihnen gerne, wie das funktioniert.