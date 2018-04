Steinen Gast randaliert: Polizeieinsatz in einem Café

Mit Speisekarten und Stuhlkissen hat eine Kundin in einem Steinener Café um sich geworfen und außerdem eine Plastik beschädigt.

Steinen. Am Montagnachmittag wurde die Polizei zu einem Café in die Eisenbahnstraße gerufen, da dort eine Kundin nicht zahlen wollte und zudem den Wirt beleidigt hatte. Nach Angaben des Wirtes kam gegen 18.20 Uhr eine 57-jährige Frau in sein Café und bestellte ein Getränk. Als er es ihr brachte, teilte sie ihm mit, dass sie kein Geld habe und erst am Ende des Monats bezahlen würde. Der Wirt nahm laut Polizeibericht daraufhin das Getränk wieder mit, worauf ihn die 57-Jährige beleidigt habe und beim Verlassen des Cafés mit Speisekarten, Aschenbecher und Stuhlkissen um sich geworfen haben soll. Gegen 19 Uhr kam die Frau noch einmal zum Café zurück und trat gegen eine dort aufgestellte etwa zwei Meter große Werbeplastik. Diese fiel um und wurde beschädigt.

Dadurch entstand Sachschaden von etwa 200 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Beleidigung und Sachbeschädigung.