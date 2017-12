Steinen Geburtstag feiern mit dem Christkind

Steinen-Hüsingen (w). Seinen 80sten Geburtstag feiert morgen, 24. Dezember, Fritz Kibiger. Geburtstag mit dem Christkind: Das war sicher mit ein Grund, dass sein erstes künstlerisches Werk, eine Bleistiftzeichnung nach Albrecht Dürer, ein Christuskopf mit Dornenkrone war.

„Du wirst mal Maler“, wurde Fritz Kibiger schon in der dritten Klasse gesagt. Aus finanziellen Gründen blieb ihm der Besuch der Kunstschule allerdings verwehrt. Die Malerei brachte er sich daher autodidaktisch bei.

Kibiger erlernte das Malerhandwerk in Höllstein bei Malermeister Keller. In Esslingen und Bonn sammelte der im elsässischen Colmar geborene Jubilar handwerkliche Erfahrung als Malergeselle. 1962 kam Fritz Kibiger zurück in die Heimat und blieb seinem Beruf bis zu seinem Ruhestand treu.

Gerne wäre der Jubilar nach Afrika oder nach Berlin gezogen, doch die Liebe hielt ihn hier. Zwar stammt seine Frau Waltraud aus Berlin, doch lernten sie sich hier kennen, wo sie auch heirateten und Sohn Ralf bekamen.

Auch wenn er bis zu seinem siebten Lebensjahr im Elsass – in Kientzheim bei Kaysersberg –­ lebte, beteuert Kibiger: „Ich bi immer e Hüsiger gsi“, selbst in den Jahren, in denen er in Höllstein wohnte. Von seinen Geschwistern – zwei Brüder und eine Schwester – lebt noch ein Bruder in Hüsingen.

Bis vor kurzem stellte Kibiger seine Bilder auf Messen, in Ausstellungen und in Banken aus. Viele Bilder hängen in seinem Haus an den Wänden oder warten auf Interessenten.

Der Ortsplan an der Hüsinger Gemeindehalle, die Wappen in der Müslerschenke, das Wandgemälde im Bürgerhausaal: Fritz Kibiger ist der Künstler dieser Arbeiten. Auch Holzschnitzereien hat er gefertigt, unter anderem die Verzierung und Beschriftung der Ortseinfahrtsschilder von Hüsingen. Fritz Kibiger malt meist Landschaftsbilder in Pastell und Aquarell oder Stillleben mit Blumen und Stimmungsbilder. Außer dem Malen liebt der Jubilar die gemeinsame Arbeit mit seiner Ehefrau Waltraud im Garten. Viel Freizeit hat Fritz Kibiger auch den Hüsinger Vereinen gewidmet, beim Turnverein ist er Ehrenmitglied, dem Gesangverein und dem Krankenpflegeverein gehört er als Passivmitglied an. Und zahlreiche Kulissen für Theaterauftritte im Dörflein konnten dank seiner Fertigkeiten gebaut werden.