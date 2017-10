Steinen Geistliche Lieder aus aller Welt

Von Georg Diehl

Unter dem Motto „Geistliche Lieder aus aller Welt“ feierte der Frauenchor Steinen mit zwei Konzerten sein 40-jähriges Bestehen in der evangelischen Petruskirche.

Steinen. Das begeisterte Publikum war angenehm überrascht, was der 50 Stimmen zählende Frauenchor unter der Regie von Chorleiterin Ines Kiefer leistet.

In verschiedenen Sprachen und in acht Themenblöcken sangen die Frauen mal amerikanische Gospels und Spirituals, mal Lieder in südafrikanischer Sprache, danach in deutscher Sprache, aber auch in Mundart schweizerische und österreichische Lieder.

Schon im ersten Gesangsblock unter dem Motto „Wir wandeln im Lichte Gottes“ fesselten die „Kingsway Music“ und zwei südafrikanische Stücke ebenso wie „Mein Herz ist bereit“ von Wolfgang Lüderitz. Da setzte der Trompeter Emanuel Schwald von der Empore herunter dem Chorischen im Kirchenschiff die Krone auf.

Ein traditioneller Gospel wie „Give glory to God!“ und „Yakanaka Vhangeri“ aus Südafrika, wobei Dirigentin Ines Kiefer als Solosängerin glänzte, führte zu Joseph Haydns „Du bist´s, dem Ruhm und Ehre gebührt“, womit der Frauenchor seine Qualität ein weiteres Mal bewies.

Im dritten Block mit „My Lord, what a morning!“ und dem südafrikanischen „Thuma mina“ glänzte im „Gesang der Engel“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy die Sopranistin Monika Haas bei souveräner Klavierbegleitung durch Ferenc Masal. Ebenso großartig erklang „Panis Angelicus“ von César Franck, bevor im vierten Musik-Block mit „Liedern der Engel“ wiederum afro-amerikanische, afrikanische Lieder und mit der Sopranistin Monika Haas und dem Chor „Der Herr hat seinen Engeln befohlen“ von Lorenz Maierhofer erklangen.

Mit „Liedern Marias“ folgte der mit neun Nummern ausgedehnteste Block. Wiederum brillierte Ines Kiefer im Gospel „Mary had a baby“ und „Amen“, bevor auch Monika Haas gesanglich glänzte. „Baba waian“ aus Hawaii leitete zu ausgezeichneten Stücken des „Wiesentäler Saitentanzes“ mit Nicole Dietsche, Waltraud Kienberger und Leonie und Lena Kiefer als Zitherspielerinnen über, die in mehreren hervorragend interpretierten Stücken faszinierten.

Dazwischen erklangen in Mundart eine „Marien-Messe“, ein „Gipfelgebet“ aus Österreich und „Üse Vater“ aus Appenzell. Gemäß dem Motto „Frei sein!“ folgten „We shall walk in peace“ von Manfred Bühler, ein „Zulu-Gesang“ aus Südafrika und schließlich als Besonderheit die Vertonung des „Psalms 23“ durch Uli Führe als Uraufführung, dem Frauenchor Steinen gewidmet.

Im folgenden Block berückten „I want go to heaven“ mit der Solistin Ines Kiefer sowie „Noyana“ und von Max Reger „Im Himmelreich ein Haus steht“. Den letzten Musik--Block - wiederum mit der Solistin Monika Haas - füllten „I lift my eyes“ von Lorenz Maierhofer, „I pharadisi“ und das „Ikonen-Triptychon“ und „Amen“ von Gerhard Raabe. Doch als Besonderheit folgten am Schluss - quasi als Zugaben - gemeinsam mit dem Chor 72 aus Lörrach unter Herbert Kaiser gern gehörte russische Lieder von Sergej Rachmaninow und Dimitry Bortniansky, wobei der Bariton Ralf Sütterlin hervorstach, bevor ein „Halleluja“ aus der Karibik und ein „Jubilate-Amen“ den offiziellen Schlusspunkt setzten.

Am Ende bedankte sich die Vorsitzende Manuela Plattner bei allen Mitwirkenden, auch bei der Djembala-Gruppe mit den afrikanischen Trommeln, dem Trommler Max Groß und ganz besonders beim Jubiläums-Chor, der sich intensiv mit vielen Extra-Proben unter der Dirigentin und Sängerin Ines Kiefer vorbereitet und eine Glanzleistung vollbracht hatte.

Der Jubiläums-Chor hatte auch bei diesem Konzert durch vorbildliche Aussprache, ausgeglichenen Klang und vielfältige Dynamik überzeugt.