Traumwetter und gelöste Stimmung – beim traditionellen Hägelberger Brunnenfest lief es in der zweiten Ausgabe nach der Corona-Pandemie wieder wie am Schnürchen. Das Traditionsfest für Jung und Alt zog Besucher von Nah und Fern, Alteingesessene und Neubürger an den Oberdorfbrunnen in Hägelberg, was eine bunte, fröhliche Mischung ergab. Die Besucher feierten nach Herzenslust.