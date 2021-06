Steinen Gemeinderatssitzung versus Fußball

Es stellt sich also die Frage, ob es am letzten Donnerstag möglich gewesen wäre, die Sitzung auf einen anderen Tag zu verschieben. Grundsätzlich ja, heißt es von Seiten der Gemeindeverwaltung. „Die Geschäftsordnung des Gemeinderates legt Dienstag und im Ausnahmefall den Donnerstag als Sitzungstag fest“, teilt Hauptamtsleiter Carsten Edinger auf Anfrage mit. Montagabends treffen sich die Fraktionen zu ihren Sitzungen, und den Mittwoch halten sich die Räte von jeglichen kommunalpolitischen Verpflichtungen frei. Und am Freitag hat man mehr Lust auf Entspannung als auf eine politische Auseinandersetzung.

Edinger erinnert daran, dass die Sitzungsunterlagen laut Gemeindeordnung für Baden-Württemberg den Gemeinderäten allerdings mindestens sieben Tage vor dem Sitzungstag vorliegen müssen. Als am Mittwochabend vergangener Woche feststand, dass Deutschland am Dienstag im Achtelfinale antreten wird, waren die Einladungen zur Sitzung bereits an alle Gemeinderäte aufgrund der gesetzlichen Vorgaben versandt beziehungsweise elektronisch zur Verfügung gestellt. Eine Rolle rückwärts wollte man da nicht mehr machen.