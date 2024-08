Steinen: Gemeinsam für Hägelberg

Mehr fürs Dorf tun

Trotz der Umbenennung bleiben die bewährten Aktionen des Vereins erhalten, und es sind auch neue Projekte sowie die Wiederbelebung älterer Veranstaltungen geplant, teilt der verein mit. Dieser zählt derzeit 105 aktive Mitglieder sowie 36 Gastmitglieder. In der Vergangenheit war es üblich, dass Frauen Mitglied wurden und ihre Ehemänner automatisch mitgeführt wurden; diese Regelung ist jedoch nicht mehr möglich, was dazu führte, dass sich auch viele Männer in letzter Zeit als Mitglieder registriert haben.

Zu den traditionellen Veranstaltungen gehören die Adventsfeier sowie das Fest der Jubilare, welches in Kooperation mit der Orts- und Gemeindeverwaltung ausgerichtet wird. Bei diesem Fest werden alle Geburtstags- und Ehejubilare des Kalenderjahres aus Hägelberg zu einem gemeinsamen Sommerfest eingeladen – eine Idee, die während der Pandemie entstand und von den Bürgern weiterhin gewünscht wird.