Steinen Gemeinsam gegen den Küchenbrand

Menschenrettung schnell angegangen

Sehr zackig begannen die Atemschutzträger mit der Menschenrettung und Brandbekämpfung im Erdgeschoss. Weitere Feuerwehrleute bauten die Wasserversorgung vom Hydranten bei der Kapelle auf. Als es für die so genannte Riegelstellung, also das Abschirmen der Gebäudeteile neben dem imaginären Brandobjekt, „Wasser marsch“ hieß, hatten die Feuerwehrleute bereits die Steckleiter ins erste Obergeschoss zur Menschenrettung aufgebaut. Die beiden „Verletzten“ wurden nach unten transportiert, dort von Einsatzkräften mit Ersthelfer-Erfahrung in Empfang genommen und versorgt.

„Das hat alles sehr gut harmoniert und gezeigt, dass die Hüsinger Abteilung gut aufgestellt und vor allem sehr einsatzbereit und -fähig ist“, lobte nach der Abschlussübung Kommandant Walter Bachmann, der den Ablauf aufmerksam beobachtet hatte.

Das freute den Abteilungskommandanten. Wellinger erklärte, dass die Hüsinger Feuerwehr in den zurückliegenden zwei Jahren trotz Corona-Einschränkungen so gut es ging geübt habe. Auch Online-Angebote wurden gemacht. Das habe zusammengeschweißt und so sei der Personalstand mit 33 Aktiven, darunter zwei Frauen, für ein Dorf wie Hüsingen mit rund 560 Einwohnern sehr gut. Auch die Nachwuchsarbeit mit elf Angehörigen der Jugendwehr funktioniert Wellinger zufolge.

Nach Möglichkeit will man bald auch wieder in geselliger Sicht zum Dorfleben beitragen – etwa mit dem seit drei Jahren ausgefallenen „Öschterle“ am Ostermontag.